Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 ноября

Скончались три пациента.

На утро 18 ноября в Кемеровской области ещё у 178 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 44, Новокузнецк — 38, Междуреченск — 23, Прокопьевск — 18, Юрга — 13, Ленинск-Кузнецкий — 12, Белово — 8, Анжеро-Судженск — 6, Киселёвск — 5, Новокузнецкий район — 4, Кемеровский муниципальный округ — 3, Гурьевский муниципальный округ — 2, по одному заболевшему — Мыски, Осинники», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки умерли три пациента с коронавирусом.

«У женщины 1954 года рождения из Таштагольского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологии. У женщины 1971 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения. У мужчины 1949 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 18 841 случай коронавируса: 3 393 человека получают медицинскую помощь, 15 123 выздоровели, 325 скончались.