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Юные кемеровчане приняли участие в акции «Дороги Победы. Путешествие для школьников»

18 ноября 2020 в 17:19

Региональным представителем акции в Кемеровской области выступил туроператор "Экскурсионная Сибирь".

С 3 сентября 2020 года город Кемерово присоединился к всероссийской патриотической программе путешествий «Дороги Победы. Путешествие для школьников».

Партнёром программы и региональным представителем акции в Кемеровской области выступил туроператор "Экскурсионная Сибирь".

Программа «Дороги Победы» предоставляет возможность юному поколению лучше узнать историю родной страны и ее культурное наследие. В рамках программы проводятся серии БЕСПЛАТНЫХ экскурсий.

В ходе однодневных исторических программ 2259 школьников посетили лучшие музеи города:

  • Музей этнографии, зоологии и экологии Сибири
  • Музей-заповедник Красная горка
  • Кемеровский областной краеведческий музей

В ходе экскурсий ребятам рассказали о жизни коренных жителей региона, а также о Кузбассе в годы Великой Отечественной войны и том, как жили и работали шахтёры в сложные военные времена.

Как позже отметили сами юные участники, они получили не только знания, но и массу эмоций и впечатлений.


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