Власти Кемерова рассказали, когда старшеклассники вернутся к очному обучению

Стала известна ориентировочная дата.

Председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов Николай Сенчуров в ходе расширенной коллегии парламента Кузбасса рассказал о работе школ в ситуации режима «Повышенная готовность».

Напомним, с 26 октября по распоряжению губернатора Кузбасса все школьники повторно ушли на дистанционное обучение. С 16 ноября к занятиям разрешили вернуться начальной школе, а также учащимся сельских школ с 1 по 11 классы.

Сенчуров назвал ориентировочную дату, когда учащиеся старших классов вернутся к занятиям.

«В настоящее время в Кемерове все школы работают в штатном режиме, школьники с 1 по 5 класс занимаются очно, с остальными работа ведётся дистанционно. Ожидается, что на очное обучение учащиеся старших классов выйдут уже 23 ноября», - отметил спикер.

Кроме того, до 22 ноября все семьи кемеровских школьников, имеющих льготы на питание, получат продуктовые наборы — их выдача, как и в других городах Кузбасса, стартовала 10 ноября.