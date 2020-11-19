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Два кузбасских города оказались в списке вымирающих

19 ноября 2020 в 10:35

Население в них сильно сократилось за 15 лет.

Два кузбасских города оказались в списке вымирающих крупных населённых пунктов. Как сообщает Сибдепо, с 2006 по 2019 года население в них значительно сократилось.

«В списке 14-ти самых пострадавших городов два города из Кузбасса — Новокузнецк и Прокопьевск. Южная столица Кузбасса потеряла 10 тысяч человек и статус самого крупного населённого пункта области: её население сократилось с 562 до 552 тысяч человек. Население Прокопьевска сократилось гораздо сильнее: с 216 до 191 тысячи человек», - цитирует портал блогера-урбанист Илью Варламова.

Блогер отмечает, что Кузбасс на данный момент находится в тройке регионов России, из которых отток населения особенно большой. Чтобы исправить такое положение, по словам губернатора Сергея Цивилева, в Кузбассе начали создавать инфраструктуру: парки, дворовые территории, скверы, широкие тротуары для велосипедов.


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