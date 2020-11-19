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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 ноября

19 ноября 2020 в 11:15

Скончались четыре человека.

По данным на утро 19 ноября в Кемеровской области выявили 178 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 52, Кемерово — 41, Белово — 25, Прокопьевск — 11, Киселёвск — 9, Осинники — 9, Мыски — 8, Мариинский район — 5, Беловский район — 4, по два заболевших — Калтан, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский муниципальные округа, по одному — Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий и Таштагольский районы, Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, Юргинский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента. 

У женщины 1938 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1928 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 19 019 случаев коронавируса: 3 365 человек получают медицинскую помощь, 15 325 выздоровели, 329 скончались.


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