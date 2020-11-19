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В Кузбассе пройдет прямая линия по вопросам защиты несовершеннолетних

19 ноября 2020 в 12:34

Полиция Кузбасса призывает подростков принять в ней активное участие — на анонимной основе.

В пятницу, 20 ноября, в Главном управлении МВД России по Кемеровской области пройдет прямая линия по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Полиция Кузбасса призывает подростков принять в ней активное участие — на анонимной основе.

«Все юные участники прямой линии смогут получить исчерпывающую информацию по любым вопросам, касающимся защиты прав детей и подростков, а также сообщить о противоправных посягательствах в свой адрес, если таковые имели место», - отметили в ведомстве.

Наряду с сотрудниками полиции в мероприятии примут участие представитель аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Кемеровской области, педагог-психолог Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области.

Также на прямую линию могут обратиться законные представители юных кузбассовцев. Они смогут задать вопросы, связанные с защитой прав детей и подростков, передать информацию о фактах насилия или жестокого обращения с детьми в семье или получить консультацию в решении конфликта со своим ребенком.

Звонки будут приниматься 20 ноября 2020 года с 15:00 до 16:00 по телефону в Кемерове (3842) 32-75-44.


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