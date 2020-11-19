Кузбасс близок к выходу на плато по ситуации с коронавирусом

Об этом сообщают эксперты.

В России 23 региона уже близки к выходу на плато по ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, в их число вошел и Кузбасс.

«Темп роста заболеваемости COVID-19 в России заметно снизился, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Выход на плато уже заметен в ряде регионов», — сообщает Центр экономических исследований.

В частности, близки к выходу на плато такие регионы, как Еврейская автономная область, Севастополь, Калмыкия, Кемеровская, Новосибирская, Амурская, Брянская, Рязанская, Архангельская, Магаданская, Ростовская, Смоленская, Липецкая, Орловская, Воронежская, Оренбургская, Пензенская области, Республика Алтай, Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Карачаево-Черкессия, Ханты-Мансийский автономный округ.

Эксперт отметил, что прогнозы строятся с опорой на карту регионов России по распространенности COVID-19 – замедлению или ускорению в настоящее время.