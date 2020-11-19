В Новокузнецке иномарка сбила восьмилетнего мальчика

Он перебегал дорогу по зебре.

В южной столице Кузбасса выясняют обстоятельства ДТП, в котором накануне днём пострадал восьмилетний пешеход. По данным региональной ГИБДД, сигнал о происшествии на улице Кирова поступил в дежурную часть в 14:55.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus совершила наезд на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не оценив расстояние до приближающегося транспортного средства и не убедившись, что переход будет для него безопасен», - сообщили в ведомстве.

В результате наезда ребёнок получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Кузбассовцам напоминают, на нерегулируемых пешеходных переходах следует выходить на проезжую часть лишь после оценки расстояния до приближающегося транспорта и его скорости. ГИБДД обращается к родителям с настоятельной рекомендацией уделять внимание обучению детей основам безопасного повеления на дорогах, всегда контролировать маршруты передвижения детей, ежедневно напоминать им о необходимости соблюдения ПДД.