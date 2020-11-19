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Губернатор Кузбасса вручил награды медработникам за вклад в борьбу с коронавирусом

19 ноября 2020 в 15:28

43 медработника области удостоились этой чести.

В Администрации Правительства Кузбасса состоялось награждение медицинских работников, работающих в «красных зонах» прошло. Как сообщает пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса, 43 человек наградили за вклад в борьбу с коронавирусом, профессионализм и самоотверженность.

21 сотрудник больниц и станций скорой помощи получил медали «За веру и добро». Также были вручены областные награды: медаль «За служение Кузбассу» и нагрудный знак «Почётный работник здравоохранения Кузбасса».

Федеральных наград удостоились 20 человек. Так Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждены 10 кузбасских медиков. Ещё 10 работающих в «красных зонах» специалистов — медицинские сестры, дезинфекторы, инфекционисты, фельдшеры — отмечены Благодарностью Президента России.

«Вы находитесь на передовой борьбы с новой инфекцией, которая представляет угрозу для жителей всего мира. И вы достойно справляетесь с этим испытанием, зачастую рискуя собственными жизнями и здоровьем. От всех жителей Кузбасса и лично от себя благодарю вас за нелёгкий, самоотверженный труд, вы – наши герои», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв на торжественном награждении.

Также губернатор отметил, что региональная промышленность была оперативно переориентирована для помощи системе здравоохранения. И сейчас в области производят лекарственные и дезинфицирующие средства, рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

 

Фото: Администрация Правительства Кузбасса


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