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В Мариинске открыли первую в регионе вертолётную площадку для санавиации

19 ноября 2020 в 16:32

До конца года будет открыто ещё 25.

При городской больнице в Мариинске открыли первую в Кузбассе вертолётную площадку для санавиации. Как сообщили в Администрации Правительства Кузбасса, благодаря такой площадке авиамедики Кемеровского областного центра медицины катастроф смогут оперативно транспортировать тяжелобольных и пострадавших в ДТП.

Скорая должна доезжать от больницы до площадки не более чем за 15 минут. Поэтому важное требование к месту посадки — близость к стационару.

«Развитие санавиации существенно повысит доступность экстренной медпомощи для жителей отдаленных территорий. Вертолёты смогут за короткий срок доставить в больницы пациентов из любой точки Кузбасса», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Всего до конца года планируют открыть 25 таких площадок при разных больницах области. На их строительство было выделено более 10 миллионов рублей из регионального бюджета.

Также в региональных планах участие в федеральном проекте «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». В рамках этого проекта в 2021 году Минздрав РФ сможет предоставить региону вертолет среднего класса «Ансат» с медицинским модулем. Его обслуживание будет финансировать федеральное ведомство.


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