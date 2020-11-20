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В Кузбассе отменяют дистанционку для всех школьников

20 ноября 2020 в 09:56

При этом часть ограничений по коронавирусу продлили.

С 23 ноября в школах Кузбасса возобновят обучение в штатном режиме. Кроме того, в штатном режиме разрешили работать организациям допобразования, группами до 10 человек, и организациям профобразования кроме тех, которые расположены в Беловске, Прокопьевске, Новокузнецке и в Кемерове.

«В них до 29 ноября учебный процесс должен быть организован с применением технологий электронного и дистанционного обучения», — уточнили в оперштабе.

А вот для работающих ограничения продолжают действовать.

Так, все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

Кроме того, до конца месяца с 23:00 до 6:00 нельзя работать организациям общественного питания. Также работодатели всё ещё должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска.


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