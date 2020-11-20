Названы топ-5 сфер в Кузбассе с самой высокой средней зарплатой

При этом заработная плата выросла на 2,9%.

В январе — сентябре 2020 года средняя заработная плата в Кемеровской области составила 42 260 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,9%. Об этом сообщает Газета Кемерова со ссылкой на Кемеровостат.

Как пишет издание, самый высокий уровень оплаты труда специалисты зафиксировали в следующих сферах: «Научные исследования и разработки» (62 311 руб. -1,8% за год), «Добыча угля» (59 453 руб., — 3,5%), «Добыча металлических руд» (55 388 руб., +5,2%), «Производство кокса и нефтепродуктов» (55 119 руб., +3%) и «Производство металлургическое» (54 751 руб., +4,1%).

При этом самый высокий рост зарплат наблюдался в сферах «Производство мебели» (+52,6%, до 25 805 руб.), «Производство кожи и изделий из кожи» (+26,2%, до 12 049 руб.) и «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» (+16,8%, до 37 614 руб.).

А вотначительное падение уровня заработной платы произошло у тех, кто был занят в производстве электроэнергии (-29,3%, до 36 685 руб.) и в сфере «Производство прочих транспортных средств и оборудования» (-11%, до 42 165 руб.).