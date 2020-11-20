Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 ноября

Скончались пять человек.

По данным на утро 20 ноября в Кемеровской области выявили 175 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 39, Новокузнецк — 38, Междуреченск — 12, Белово — 11, Ленинск-Кузнецкий — 9, Калтан — 8, по 7 — Осинники, Прокопьевск и Юрга, Тайга — 5, по 4 — Кемеровский МО и Киселёвск, по 3 — Анжеро-Судженск, Берёзовский, Полысаево, Топкинский МО, Яйский МР, по 2 — Краснобродский, Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО, по 1 — Новокузнецкий МР, Промышленновский МО и Яшкинский МР», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались пять пациентов.

У мужчины 1959 года рождения из Краснобородского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1947 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1953 года рождения из Тяжинского умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1944 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1968 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 15 496 человека. Скончались 334 человека. На лечении остаются ещё 3 364 заболевших. Под наблюдением — 10 233.