В Ленинске-Кузнецком застолье завершилось кровавой бойней

Полиция проводит проверку.

Утром 20 ноября сотрудники МВД получили сигнал о конфликте в доме по Новокировскому проезду. Выяснилось, что между тремя участниками застолья произошла ссора, переросшая в потасовку с ножом.

«Трое набутыленых друзей. Избили одного и решили вынести у него технику. Рембо не растерялся и порезал обоих. Один в тяжёлом состоянии», — сообщил очевидец.

20-летнего и 22-летнего пострадавших доставили с травмами в медицинские учреждения. 24-летнего мужчину задержали и изъяли у него нож.

«В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливается степень вреда здоровью, причиненного потерпевшим. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — уточнили в ГУ МВД Кузбасса.

Фото: https://vk.com/tip_lk