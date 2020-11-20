В Прокопьевске вандалы повредили главную новогоднюю ель города

Ночью на ней разбили ёлочные игрушки.

В Прокопьевске ночью неизвестные повредили главную городскую ель, разбив на ней разбили ёлочные игрушки. Об этом сообщил глава Прокопьевска Андрей Мамаев в соцсетях.

«Не успела новогодняя ель занять своё место на Площади Победы, как уже стала жертвой вандалов. Минувшей ночью кто-то решил потренироваться в меткости и сбить ёлочные украшения, которые висят на нижних ярусах. Как мы видим — в одном из шаров «красуется» дыра, ещё от нескольких остались только подвесы. Игрушек нет. Также пострадали нижние ветви искусственного дерева», — написал мэр.

Градоначальник назвал поступок «возмутительным» и призвал горожан беречь праздничную красоту, поддерживать порядок и не оставаться равнодушными к актам вандализма.

Его возмутило, что от чьих-то безобразных развлечений должны страдать другие прокопчане, которые хотят видеть нарядно украшенную площадь, хотят зарядиться новогодним настроением. Мэр добавил, что личности вандалов в настоящее время устанавливаются.

Фото: instagram.com/amamaev_prk