В Кемерове два человека пострадали в ДТП с иномаркой и трамваем

Авария произошла на Радуге.

Днём 19 ноября на улице Нахимова в Кемерове автомобиль Nissan столкнулся с трамваем. Травмированы два человека.

«По предварительным данным, водитель Nissan при выполнении поворота направо на улицу Нахимова на зелёный сигнал светофора не предоставил преимущество в движении транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с трамваем, который двигался по улице Ракитянского», — сообщили в областной ГИБДД.

Травмы в аварии получили 41-летний водитель и 39-летний пассажир иномарки. Им назначено амбулаторное лечение.

Всего в этом году в Кузбассе произошло 388 ДТП из-за несоблюдения очерёдности проезда. В результате 12 человек погибли и 508 получили травмы.

Фото: ГИБДД Кузбасса