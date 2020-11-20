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В Кемерове два человека пострадали в ДТП с иномаркой и трамваем

20 ноября 2020 в 15:31

Авария произошла на Радуге.

Днём 19 ноября на улице Нахимова в Кемерове автомобиль Nissan столкнулся с трамваем. Травмированы два человека.

«По предварительным данным, водитель Nissan при выполнении поворота направо на улицу Нахимова на зелёный сигнал светофора не предоставил преимущество в движении транспортному средству, в результате чего произошло столкновение с трамваем, который двигался по улице Ракитянского», — сообщили в областной ГИБДД.

Травмы в аварии получили 41-летний водитель и 39-летний пассажир иномарки. Им назначено амбулаторное лечение.

Всего в этом году в Кузбассе произошло 388 ДТП из-за несоблюдения очерёдности проезда. В результате 12 человек погибли и 508 получили травмы.

 

Фото: ГИБДД Кузбасса


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