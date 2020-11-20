Минздрав Кузбасса опубликовал видео, как развозят лекарства пациентам с коронавирусом

Также врачи рассказали о порядке их назначения.

Минздрав Кузбасса опубликовал видео, на котором медики развозят лекарства кузбассовцам с коронавирусом, проходящим лечение на дому. Врач-терапевт Кемеровской районной больницы Дмитрий Какурин рассказал, как именно построен процесс выезда.

«Заранее составлен реестр пациентов с COVID-19, подтверждённым мазком ПЦР. Распечатываем реестр и предварительно идём в аптеку для получения лекарственных препаратов. Далее мы выезжаем к пациентам и уже на месте назначаем лекарственные препараты», — пояснил медик.

Врач добавил, что лекарства назначаются по рекомендациям Минздрава РФ и по клиническим показаниям — после осмотра пациента, проведения измерительных манипуляций и забора крови на анализ.

Фото: instagram.com/kuz_minzdrav