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Минздрав Кузбасса опубликовал видео, как развозят лекарства пациентам с коронавирусом

20 ноября 2020 в 16:20

Также врачи рассказали о порядке их назначения.

Минздрав Кузбасса опубликовал видео, на котором медики развозят лекарства кузбассовцам с коронавирусом, проходящим лечение на дому. Врач-терапевт Кемеровской районной больницы Дмитрий Какурин рассказал, как именно построен процесс выезда.

«Заранее составлен реестр пациентов с COVID-19, подтверждённым мазком ПЦР. Распечатываем реестр и предварительно идём в аптеку для получения лекарственных препаратов. Далее мы выезжаем к пациентам и уже на месте назначаем лекарственные препараты», — пояснил медик.

Врач добавил, что лекарства назначаются по рекомендациям Минздрава РФ и по клиническим показаниям — после осмотра пациента, проведения измерительных манипуляций и забора крови на анализ. 

 

Фото: instagram.com/kuz_minzdrav


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