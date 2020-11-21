Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 ноября

Зарегистрировано ещё шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

На утро 21 ноября в Кемеровской области ещё у 180 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 40, Кемерово — 35, Междуреченск — 16, Прокопьевск — 13, по 11 — Анжеро-Судженск, Белово, Киселёвск и Ленинск-Кузнецкий, Юрга-6, по 5-Тайга и Беловский МР, Ленинск-Кузнецкий МО-4, Промышленновский МО-3, по 2-Новокузнецкий МР и Топкинский МО, по 1-Краснобродский, Кемеровский МО, Тяжинский МР, Чебулинский МО и Юргинский МО», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Зарегистрировано ещё шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

«У мужчины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1929 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1958 года рождения из Осинников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У женщины 1982 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии печени. У женщины 1962 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 19 374 случая коронавируса: 3 340 человек получают медицинскую помощь, 15 694 выздоровели, 340 скончались.