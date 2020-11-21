В Кузбассе разорвало на две части понтонный мост (видео)

Видео ЧП появилось в Сети.
В субботу, 21 ноября, в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором видно, как понтонный мост в Междуреченске разрывает на две части.
Инцидент произошёл в посёлке Майзас днём 18 ноября.
Выяснилось, что причиной ЧП стало потепление: пробку из шуги, которая образовалась выше по течению, сорвало. После инцидента от мира оказались отрезаны два посёлка.
Фото, видео: vk.com/mzk_love
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