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В Кузбассе разорвало на две части понтонный мост (видео)

21 ноября 2020 в 15:49

Видео ЧП появилось в Сети.

В субботу, 21 ноября, в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором видно, как понтонный мост в Междуреченске разрывает на две части.

Инцидент произошёл в посёлке Майзас днём 18 ноября.

Выяснилось, что причиной ЧП стало потепление: пробку из шуги, которая образовалась выше по течению, сорвало. После инцидента от мира оказались отрезаны два посёлка.

 

Фото, видео: vk.com/mzk_love


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