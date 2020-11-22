Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 ноября

Скончались ещё пять пациентов с COVID-19.

На утро 22 ноября в Кемеровской области ещё у 179 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«По 39 — Кемерово и Новокузнецк, Белово — 21, Ленинске-Кузнецкий — 18, Междуреченск — 11, Прокопьевск — 10, Беловский МР — 7, Анжеро-Судженск — 6, Полысаево — 5, Тайга — 4, по 3 — Калтан и Осинники, по 2 — Киселёвск, Юрга, Ленинске-Кузнецкий МО и Топкинский МО, по 1 — Берёзовский, Краснобродский, Крапивинский МО, Тяжинский МР и Яйский МР», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались ещё пять пациентов с COVID-19.

«У женщины 1968 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. У мужчины 1956 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии почек. У мужчины 1945 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек», — отметили в оперштабе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 19 553 случая коронавируса: 3 335человек получают медицинскую помощь, 15 873 выздоровели, 345 скончались.