В Кемерове открылся каток на стадионе «Шахтёр»

Об этом сообщил мэр города.

На стадионе «Шахтёр» начал работу каток для любителей активного отдыха. Об этом сообщил глава Кемерова Илья Серекдюк в своем Instagram.

«Каток и пункт проката спортивного инвентаря работает с 17:00 до 22:00 в будни, с 12:00 до 22:00 в субботу и с 10 утра до 10 вечера в воскресенье», — написал мэр.

Напомним, всего в этом году в Кемерове появится 47 спортивных площадок: 17 ледовых площадок, 9 хоккейных коробок и 8 зимних спортплощадок, а также пункты проката спортивного инвентаря.

Для любителей лыж подготовят трассы в Парке Победы, Комсомольском парке, Кузбасском парке, парке «Берёзовая роща», на бульваре Строителей рядом с кадетским училищем.

Фото: instagram.com/ilyaseredyuk