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В Новокузнецке на церкви сломали кресты

23 ноября 2020 в 10:30

При этом на стенах появилось пугающее послание.

В Новокузнецке неизвестные сломали и унесли кресты с макета Одигитриевской церкви, установленной в саду Алюминщиков. О этом сообщает Сибдепо.

«Вандалы сломали три металлических креста на куполах церкви, но остальные кресты всё же остались нетронутыми. Причём неизвестно, чем именно орудовали похитители, так как кресты буквально вырваны из куполов», - пишет издание.

Кроме того, по словам очевидцев, на макете появилось странное послание, видимо, адресованное похитителям крестов: «Пусть чёрный ангел быстрыми шагами догонит того, кто сломал кресты».

Напомним, Одигитриевская церковь является одним из символов города. Макет Одигитриевской церкви, разрушенной в начале XX века красными партизанами из отрядов Григория Рогова, был установлен в саду Алюминщиков в Новокузнецке в 2018 году, в качестве подарка городу на 400-летие. И с тех пор является местной достопримечательностью.

 

Фото: sibdepo.ru


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