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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 ноября

23 ноября 2020 в 11:40

Скончались четыре человека.

По данным на утро 20 ноября в Кемеровской области выявили 177 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 51, Кемерово — 45, Междуреченск — 17, Осинники — 14, Киселёвск — 13, Мыски — 9, Анжеро-Судженск — 7, Калтан — 5, Прокопьевский район — 4, Топкинский муниципальный округ — 4, Юрга — 2, по одному заболевшему — Ленинск-Кузнецкий, Гурьевский муниципальный округ, Кемеровский муниципальный округ, Промышленновский муниципальный округ, Яйский и Новокузнецкий районы», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента. 

У мужчины 1931 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1949 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. У мужчины 1937 года рождения из Прокопьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1954 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 19 730 случаев коронавируса: 3 341 человек получает медицинскую помощь, 16 040 выздоровели, 349 скончались.


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