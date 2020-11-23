ДТП с КамАЗом в Кемеровском районе: пострадал пятилетний ребенок

Малыш госпитализирован.
Серьезная авария произошла днём 21 ноября на 350 километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга произошла авария. В результате травмы получили один взрослый и один ребёнок.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Nadia при выборе скорости не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем КамАЗ», — сообщили в областной ГИБДД.
Пятилетнего пассажира иномарки госпитализировали, водителю грузового автомобиля назначили амбулаторное лечение.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства.
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