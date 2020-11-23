На площади Советов в Кемерове начали монтировать ледовую площадку

Она будет доступна для горожан круглосуточно.

В понедельник, 23 ноября, на площади Советов началась установка ледовой площадки. До конца месяца на ней зальют лёд, превратив её в каток.

Как сообщил в соцсетях мэр города, площадь хоккейной коробки составит 800 кв. метров.

«Подготовку ледового покрытия до конца месяца выполнят специалисты стадиона «Химик». В дневное и вечернее время на площади будет организован прокат коньков», — рассказал Илья Середюк.

Отмечается, что сама коробка будет доступна для горожан круглосуточно.