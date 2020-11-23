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В Новокузнецком районе на шахте погиб горнорабочий

23 ноября 2020 в 14:10

По факту ЧП начата проверка.

В минувшее воскресенье из-за обрушения породы в горной выработке на угольном предприятии в Новокузнецком районе погиб 34-летний рабочий.

Следственные органы начали проверку по факту смертельного инцидента. Предварительно установлено, что рабочий, находясь с напарником в горной выработке, выполнял наряд на установку оборудования.

«В тот момент, когда 34-летний мужчина наклонился к цепи лавного привода, на него обрушился пласт угля. Он получил травмы несовместимые с жизнью, напарник не пострадал», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Выживший рабочий сообщил о происшествии диспетчеру, тот вызвал спасателей, которые помогли поднять тело на поверхность.

В рамках доследственной проверки будут изучены должностные инструкции, а также проверено, проходил ли погибший инструктаж по технике безопасности и соблюдалась ли ТБ при ведении данного вида работ, уточнили в СК.


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