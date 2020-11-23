Пенсионер и 11-летняя девочка погибли при пожаре в Мысках

Девочка приехала к дедушке в гости.

Ночью 22 ноября в Мысках произошёл пожар в частном доме. Уже после тушения на месте происшествия были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 11-летнего ребёнка.

Предварительно выяснилось, что погибший был хозяином дома.

«В доме жили пожилой мужчина с 71-летней сожительницей. К ним в гости приехала дочь женщины с 11-летней дочерью. Ночью 47-летняя женщина почувствовала запах гари, разбила стекло в окне и вытащила свою мать. Однако вернуться за ребёнком и сожителем матери она не успела. Их тела обнаружили спасатели», - сообщили в СУ СК Кузбасса.

По оценке специалистов, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с очагом. Возгорание началось в помещении бани, пристроенной к дому.

В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара. Сейчас следователи ищут очевидцев произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято решение.

Также известно, что семья полная, благополучная и на профилактических учётах не состояла.