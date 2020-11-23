Студенты и сотрудники КемГУ, переболевшие коронавирусом, получат матпомощь

От 5 до 10 тысяч рублей.

Сотрудники и учащиеся КемГУ, которые ранее переболели COVID-19 или вирусной пневмонией, смогут обратиться за материальной помощью. Она составит 5000 рублей каждому. В сложных случаях, когда работник понёс серьёзные финансовые затраты на лечение, сумма выплаты может быть увеличена до 10 000 тысяч рублей.

«По словам переболевших, пребывание на больничном листе, затраты на лечение, реабилитацию крайне негативно сказались на семейном бюджете, поэтому своевременная материальная поддержка для них чрезвычайно важна», — сообщила председатель первичной организации КемГУ профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Протасова.

Для того, что получить помощь, необходимо обратиться в соответствующий профком с личным заявлением на имя ректора КемГУ А. Ю. Просекова и с документами, подтверждающими факт перенесённого заболевания.

Вопросы можно задать по телефонам: профком работников — 8 (3842) 58-29-35; профком студентов — 8 (3842) 58-33-03.