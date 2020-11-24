В Новокузнецке легковушка врезалась в столб, пострадал шестилетний ребёнок

Ребенок был без удерживающего устройства.

В южной столице Кузбасса сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей 21 ноября на шоссе Космическом, 24. В результате травмы получил шестилетний ребёнок.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Lada Granta не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия и в 170 м от дома от № 24 по шоссе Космическому совершил наезд на опору уличного освещения», — пояснили в ГИБДД Новокузнецка.

В результате аварии пострадал шестилетний пассажир автомобиля. Отмечается, что он находился на переднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства, что является нарушением требований ПДД. Его доставили в одно из медицинских учреждений города, где после обследования назначили амбулаторное лечение.

Фото: ГИБДД Новокузнецка.