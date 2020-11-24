В столице Кузбасса восстановят канатную дорогу и старую пристань

Сергей Цивилев анонсировал новую масштабную стройку.

В понедельник, 23 ноября, на базе Российского исторического общества Сергей Цивилев совместно с деятелями культуры обсудил празднование 300-летия Кузбасса.

К юбилею власти планируют построить в областной столице масштабный исторический парк общей площадью 700 гектаров. Парк объединит множество достопримечательностей: Рудничный бор, монумент «Память шахтерам Кузбасса» скульптора Эрнста Неизвестного, музей-заповедник «Красная Горка», школу, построенную по проекту голландского архитектора Йоханнеса ван Лохема, экстрим-парк, скульптуру Святой Варвары, «Музей угля», а также места для отдыха и парковые зоны.

Как отметил губернатор, у людей появится возможность «прикоснуться» к истории региона.

«Для этих целей на территории музея-заповедника будет восстановлена канатная дорога и пристань, которые ранее использовались для транспортировки угля, а теперь будут предназначены для людей. По ней из музея посетители будут переправляться на другой берег к Коксохимическому заводу, который будет открыт для индустриального туризма. Кроме того, внимание будет уделено и Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», многие объекты которой ныне находятся в удручающем состоянии», - рассказал глава региона.

Фото: Российское историческое общество.