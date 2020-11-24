Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 ноября

Скончались четыре человека.

По данным на утро 24 ноября в Кемеровской области выявили 171 новый случай заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 37, Кемерово — 34, Междуреченск — 13, Прокопьевск — 13, Ленинск-Кузнецкий — 10, Киселёвск — 8, Осинники — 8, Белово — 6, Анжеро-Судженск — 5, Юрга — 4, Прокопьевский муниципальный округ — 4, Берёзовский — 3, Тайга — 3, Мариинский район — 3, Новокузнецкий район — 3, Топкинский муниципальный округ — 3, по два заболевших — Калтан, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ и Яйский район, по одному — Беловский, Таштагольский, Тяжинский и Яшкинский районы, Гурьевский и Кемеровский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались четыре пациента.

У женщины 1963 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1966 года рождения из Крапивинского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и ожирения. У мужчины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина 1972 года рождения из Гурьевска умерла от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 19 901 случай коронавируса: 3 334 человека получают медицинскую помощь, 16 214 выздоровели, 353 скончались.