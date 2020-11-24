По качеству дорог два города Кузбасса оказались в десятке лучших по стране

Впереди столицы.

Россияне назвали города с самыми хорошими и плохими дорогами. В списке отметились сразу два города Кузбасса.

Специалисты опросили владельцев водительских прав из 37 городов России с населением более полумиллиона человек. Респонденты оценивали качество дорожного полотна по шкале от «отлично» до «неудовлетворительно».

По результатам первое место по качеству городских дорог в России удерживает Тюмень. В тройку лидеров также вошли Казань и Москва. Достаточно высокие позиции в рейтинге заняли также Набережные Челны (средняя оценка местных дорог — 3,65 балла), Воронеж (3,45), Краснодар (3,35), Санкт-Петербург (3,33), Кемерово (3,32), Пенза (3,27) и Новокузнецк (3,36).

Как отметили специалисты, Новокузнецк и Кемерово демонстрируют самое существенное снижение средней оценки состояния дорожной сети по сравнению с 2018 годом — на 0,22 и 0,18 балла соответственно.

Хуже всего дела с дорогами обстоят в Новосибирске, Рязани и Иркутске.