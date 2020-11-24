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В Кузбассе бабушка сдала ружьё дедушки

24 ноября 2020 в 15:37

71-летняя жительница нашла его в гараже супруга.

В поселке Новый городок Беловского района 71-летняя местная жительница добровольно отдала росгвардейцам одноствольное ружьё.

Женщина пояснила, что разбирала вещи покойного мужа, среди которых и нашлось оружие. Зная, что за незаконное хранение предусмотрена ответственность, она решила расстаться с находкой.

«По предварительной информации, выданным оружием является гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-18», — сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой пенсионерке может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Жителям области напоминают, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность. Лица, сдавшие оружие добровольно, от данной ответственности освобождаются. Кроме того, в рамках областной операции «Оружие» им выплачивается денежное вознаграждение.


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