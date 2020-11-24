В Кузбассе изменились правила выдачи постановлений о самоизоляции по коронавирусу

Ответственность за нарушение режима самоизоляции в виде штрафов остаётся в силе.

С 23 ноября изменились правила выдачи постановлений о самоизоляции для контактных и заболевших коронавирусом пациентов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Теперь информирование будет электронным, а медицинские учреждения не будут требовать распечатанного на бумаге постановления.

«Постановлением № 35 главного государственного врача РФ внесены изменения в требования санитарных правил по коронавирусной инфекции. Больные и контактные лица будут информированы о необходимости соблюдения изоляции путём электронного информирования с помощью любого вида связи — SMS, сообщения в мессенджерах или по электронной почте. Если у больных или контактных будут отсутствовать данные виды связи, то их проинформируют письмом», — сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Маргарита Новосёлова.

По словам представителя ведомства, медицинские организации будут получать информацию о контактных или заболевших пациентах в тот же день, благодаря налаженной схеме взаимодействия между минздравом региона и Роспотребнадзоров.

При этом административная ответственность за нарушение режима самоизоляции в виде штрафов остаётся в силе. Обследование пациента, соблюдающего изоляцию, на коронавирус будет проводиться в случае появления признаков инфекционного заболевания.