В Ленинске-Кузнецком водитель иномарки сбил пешехода и врезался в опору освещения

Пострадала женщина.

Авария произошла вечером 24 ноября на проспекте Кирова. В районе дома № 47 иномарка сбила пешехода. По словам очевидцев, пострадавшего пешехода увезла скорая.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, дорожный инцидент произошёл около 19:00.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera при движении сбил пешехода: женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Водитель пытался избежать наезда, свернул вправо и совершил наезд на опору освещения», - уточнили в ведомстве.

Пешеходу, женщине 56 лет, назначено стационарное лечение, водитель, мужчина 37 лет, не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: instagram.com/chp_lnk