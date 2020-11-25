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В Ленинске-Кузнецком водитель иномарки сбил пешехода и врезался в опору освещения

25 ноября 2020 в 09:48

Пострадала женщина.

Авария произошла вечером 24 ноября на проспекте Кирова. В районе дома № 47 иномарка сбила пешехода. По словам очевидцев, пострадавшего пешехода увезла скорая.

Как сообщили в ГИБДД Кузбасса, дорожный инцидент произошёл около 19:00.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan Almera при движении сбил пешехода: женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Водитель пытался избежать наезда, свернул вправо и совершил наезд на опору освещения», - уточнили в ведомстве.

Пешеходу, женщине 56 лет, назначено стационарное лечение, водитель, мужчина 37 лет, не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

 

Фото: instagram.com/chp_lnk

 


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