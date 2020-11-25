Кузбассу выделили пять миллиардов на поддержку бюджета

Они будут потрачены в том числе на выплату пособий и субсидий.

В Кузбасс перечислят пять миллиардов «на поддержание стабильности бюджетной системы». Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

Кемеровская область вошла в число 38 регионов России, для которых будут выделены из резервного фонда правительства и перечислены на эти цели средства. Речь идёт о 80 миллиардах для всех регионов, из которых на долю Кузбасса приходится пять.

«Средства в том числе пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами и борьбу с распространением COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — сообщили в администрации правительства региона.

По информации правительства, из-за пандемии коронавируса в этом году область недополучила значительный объем доходов, поэтому федеральные средства пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе своевременную выплату всех пособий и субсидий, а также поддержку системы здравоохранения Кузбасса.

Кроме того, уже решён вопрос с дальнейшим финансированием от Минздрава РФ. В ближайшее время в регион поступит более 200 миллионов рублей для обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов, оснащение лабораторий и монтаж кислородных сетей.