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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 ноября

25 ноября 2020 в 11:44

Скончались три человека.

По данным на утро 25 ноября в Кемеровской области выявили 172 новый случай заражения COVID-19.

«Кемерово — 34, Новокузнецк — 33, Междуреченск — 15, Анжеро-Судженск — 9, Белово — 8, Ленинск-Кузнецкий — 8, Прокопьевск — 8, Юрга — 8, Осинники — 7, Мыски — 6, Киселёвск — 6, Калтан — 5, Полысаево — 5, Тайга — 5, Гурьевский муниципальный округ — 4, Берёзовский — 3, Прокопьевский муниципальный округ — 3, Краснобродский — 2, Мариинский район — 2, Крапивинский муниципальный округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента. 

У женщины 1975 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1958 года рождения из Полысаева развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.  У мужчины 1955 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 20 073 случая коронавируса: 3 312 человек получают медицинскую помощь, 16 405 выздоровели, 356 скончались.


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