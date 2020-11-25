Двух пенсионеров спасли с помощью штурмовой лестницы в Кемерове

В обоих случаях до них не смогли достучаться родные и знакомые.

Спасателям областной столицы Кузбасса за сутки пришлось дважды использовать штурмовую лестницу, чтобы помочь пожилым людям. В обоих случаях до них не смогли достучаться родные и знакомые.

Так, первый случай произошёл в Рудничном районе.

«Кемеровчанка пришла навестить свою 82-летнюю тётю, но не смогла попасть в квартиру: на стук и звонки пожилая женщина не отвечала. Помня о проблемах тёти с сердцем, женщина позвонила в Кемеровскую службу спасения с просьбой о помощи. Чтобы не терять время, спасатели приняли решение «войти» через окно третьего этажа с помощью штурмовой лестницы. На полу они обнаружили хозяйку квартиры, предварительно установив, что у женщины случился инсульт. Пострадавшую положили на кровать и вызвали бригаду скорой. Пожилую кемеровчанку госпитализировали», - рассказали сообщили в Кемеровской службе спасения.

Второй раз штурмовая лестница понадобилась на вызове в Центральном районе: мужчина пришёл в гости к своему 71-летнему другу, но тот не открыл ему дверь. Также гость не смог дозвониться до приятеля, поэтому обратился к спасателям. Мужчина сообщил, что у его друга сахарный диабет, поэтому он постоянно принимает лекарства. С помощью штурмовой лестницы спасатели попали в квартиру, где нашли её хозяина без сознания. Как и в первом случае, спасатели вызвали медиков, которые увезли мужчину в больницу.

Отмечается, что всего за минувшие сутки спасатели выезжали на 16 обращений от горожан.