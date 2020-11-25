В Кемерове продолжают выявлять нарушителей масочного режима

Власти озвучили актуальную информацию по проверкам.

В Кемерове контрольные группы продолжают проверки транспорта и предприятий потребительского рынка. Так, с начала недели составлены 10 протоколов на нарушителей масочного режима из числа юридических лиц.

«Представители полиции, администрации города, правительства Кузбасса 145 раз проверили торговые объекты и осуществили 104 проверки в общественном транспорте на этой неделе. Контрольные группы работали в Рудничном районе, жилом районе Кедровка, микрорайоне ФПК», — сообщили в мэрии.

Горожанам напоминают, что нарушителям масочного режима грозят административные штрафы: от 1 000 до 30 000 — гражданам, от 10 000 до 50 000 — должностным лицам, от 100 000 до 300 000 рублей — юридическим лицам.