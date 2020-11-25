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В Прокопьевске соцработник обокрала своего подопечного

25 ноября 2020 в 15:29

Похищенные деньги уже вернулись к законной владелице.

В Прокопьевске вынесен приговор 42-летней местной жительнице. Бывшую соцработницу признали виновной в краже.

В полицию обратился внук умершего 95-летнего горожанина. Мужчина сообщил, что из квартиры его дедушки были похищены сбережения в сумме 200 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую.

«Ею оказалась соцработница, которая ухаживала за пенсионером. В отношении неё возбудили уголовное дело. Выяснилось, что, когда мужчине стало хуже и его забрали в медицинское учреждение, она проникла в его квартиру с помощью имевшихся у неё ключей. Она украла деньги и спрятала свёрток в жилище ещё одной своей подопечной», — рассказали в ГУ МВД Кузбасса.

Отмечается, что обвиняемая уволилась из социальной службы. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Похищенные деньги сотрудники полиции изъяли и вернули заявителю.


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