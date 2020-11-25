Губернатор Кузбасса рассказал, вернутся ли студенты к дистанционке

Напомним, с 23 ноября все школьники региона вернулись к очному обучению.

Губернатор Кемеровской области в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопрос по поводу продления дистанционного обучения для детей. По мнению некоторых кузбассовцев, возвращение к очному преждевременно.

Сергей Цивилев сообщил, что председатель Совета ректоров и глава КемГУ Александр Просеков направил предложение о частичном дистанте в вузах, техникумах и колледжах в адрес главного санитарного врача области.

«Для вузов, так как они принадлежат Министерству науки и высшей школы, мы им предложили самостоятельно принять решение, какой использовать сценарий обучения — очный или заочный. Каждый вуз принимает решение самостоятельно. Они достигли уже высокого уровня организации заочного обучения. Поэтому это их выбор, они лучше понимают ситуацию с пандемией в конкретном университете», - пояснил глава региона.

Сергей Цивилев отметил, что сохраняется дистанционное обучение вузов, техникумов и колледжей всего в 4 городах Кузбасса, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу.

При этом, по его мнению, введение новых ограничительных мер в Кемеровской области не требуется, так как сейчас в регионе выздоровевших значительно больше, чем заболевших. Кроме того, в области наблюдается увеличение количества свободных мест в больницах.