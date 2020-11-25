Житель Тайги напал на женщину на улице, связал и надругался над ней

Кроме того, он угрожал потерпевшей убийством.

39-летнего жителя Тайги обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, угрозе убийством и умышленном повреждении имущества. По версии следствия, в октябре, в вечернее время, обвиняемый заметил на улице женщину, которая разговаривала по телефону, и сбил её с ног.

В результате потерпевшая выронила сумку и телефон. Мать женщины, которое в это время была на другом конце провода, услышала крики и поняла, что на дочь напали. Она тут же позвонила в полицию.

«В это время обвиняемый разбил мобильный телефон женщины ножом, завязал ей глаза шарфом, а руки шнурком. После чего он затащил пострадавшую в гараж, где, угрожая убийством, изнасиловал. Затем он запер дверь и скрылся с места преступления», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Потерпевшая смогла развязать себе руки, затем открыть гараж, сняв небольшую дверь с петель, и сбежать.

Подозреваемый был задержан по горячим следам. По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Со следствием задержанный сотрудничал, вину признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.