Транспортная реформа в Новокузнецке: на место выехал губернатор Кузбасса

Сергей Цивилёв прибыл в Новокузнецк и пообщался с пассажирами автобусов.

Утром 26 ноября глава Кузбасса приехал в Новокузнецк, чтобы вместе с представителями штаба лично пообщаться с пассажирами. В частности, губернатор вместе с мэром Новокузнецка проехал на маршруте № 81 и поинтересовался у пассажиров, как они относятся к новым маршрутам.

«Мы сейчас вместе с жителями Новокузнецка подкорректируем маршрутную карту, чтобы она была вам удобна. Но это процесс, на это надо время. И пока, видите, ещё до следующего понедельника все поездки бесплатные. Это как раз такой переходный период. Конечно, есть какие-то шероховатости», — ответил Сергей Цивилёв одному из пассажиров.

Также губернатор напомнил про пересадочный тариф, когда в течение одного часа можно ездить по одному билету на разных видах транспорта.

В ходе общения несколько пассажиров отметили, что транспорт стал ходить удобнее, его не приходится долго ждать. В то же время другие обратили внимание на отсутствие схем маршрута. Мэр Новокузнецка на это ответил, что их сорвали оппоненты. Сейчас заказаны новые, и с 26 ноября их снова восстановят.

Ранее Сергей Кузнецов также ответил на вопрос о судьбе людей, сокращенный вследствие транспортной реформы. По словам мэра города, это стало одной из основных проблем, возникших после реализации транспортной реформы.

«Мы принимаем заявления и смотрим полностью весь набор мероприятий, в соответствии с которыми мы можем оказать поддержку. Поддержка должна быть как материальная помощь, трудоустройство», - сообщил Сергей Кузнецов на совещании межведомственной комиссии.

По словам мэра, также нужно индивидуально рассмотреть ситуации, где люди оказались в трудной жизненной ситуации. Им необходимо написать заявление, по которому будет создана комиссия. С заявителем созвонятся, и социальная защита приедет на место и посмотрит, чем можно помочь. На особо контроле находятся семьи с детьми, инвалидами.

Фото: Цивилёв. Live/Telegram