Кузбассовцам разрешили не водить детей в школу без справки от врача

При этом срок таких пропусков ограничен.

Школы Кемеровской области с 23 ноября перешли на очный режим. При этом многие родители испугались возвращения к очному обучению, высказав мнение о возможном увеличении заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил Сергей Цивилев, для того чтобы больных коронавирусом не стало больше, разрешается не водить ребёнка в школу при первых признаках ОРВИ без предоставления справки от врача.

«Качество дистантанционного обучения ниже. Дети — это социальные существа, им необходимо общение. Мы контролирует состояние здоровья детей и соблюдаем меры, которые дает Роспотребнадзор. При первых проявлениях ОРВИ родителям лучше оставить ребёнка дома. Детям можно находиться дома пять дней без справки», — пояснил губернатор в передаче «Маяк».

Напомним, очная деятельность техникумов, училищ и колледжей пока возобновлена частично. На дистанционном обучении остаются четыре города: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск и Белово.