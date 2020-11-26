Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 ноября

Скончались три пациента.

По данным на утро 26 ноября в Кемеровской области выявили 175 новых случаев заражения COVID-19.

«Новокузнецк — 50, Кемерово — 41, Прокопьевск — 29, Ленинск-Кузнецкий — 12, Междуреченск — 9, Белово — 7, Киселёвск — 6, Новокузнецкий район — 6, Юрга — 3, по два заболевших — Калтан и Тайга, по одному — Анжеро-Судженск, Полысаево, Беловский, Таштагольский, Яйский и Яшкинский районы, Гурьевский и Кемеровский муниципальные округа», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Скончались три пациента.

У мужчины 1997 года рождения из Берёзовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения. У мужчины 1976 года рождения из Киселёвска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина 1962 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии нервной системы и сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 20 248 случаев коронавируса: 3 341 человек получает медицинскую помощь, 16 548 выздоровели, 359 скончались.