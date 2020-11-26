В Кемерове подросток без прав сбил женщину

Парень взял машину у старшего брата без его ведома.

ДТП произошло 25 ноября в 21:30 на территории гаражного кооператива в Кировском районе.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь по территории гаражного кооператива, совершил наезд на пешехода, которая шла навстречу. В результате 46-летняя женщина получила травмы, пострадавшей назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Отмечается, что за рулём автомобиля находился 17-летний подросток, у которого не было прав. Выяснилось, что машину он взял у старшего брата без его ведома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.