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В Кемерове подросток без прав сбил женщину

26 ноября 2020 в 13:23

Парень взял машину у старшего брата без его ведома.

ДТП произошло 25 ноября в 21:30 на территории гаражного кооператива в Кировском районе.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21063, двигаясь по территории гаражного кооператива, совершил наезд на пешехода, которая шла навстречу. В результате 46-летняя женщина получила травмы, пострадавшей назначено амбулаторное лечение», — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Отмечается, что за рулём автомобиля находился 17-летний подросток, у которого не было прав. Выяснилось, что машину он взял у старшего брата без его ведома.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.


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