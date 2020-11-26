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В Кузбассе у беременной с коронавирусом умер плод

26 ноября 2020 в 14:19

В Минздраве Кузбасса пояснили, является ли причиной COVID-19.

В региональных СМИ появилась информация о том, что у беременной жительницы Кузбасса, заразившейся коронавирусом, умер плод. Однако, как пояснила замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, окончательные выводы о причинах гибели внутриутробного плода у беременной можно будет сделать только после изучения медицинской документации.

«Вирусные инфекции, какие бы они ни были, к сожалению, могут оказывать очень сложный, непоправимый вред для состояния внутриутробного плода, даже если у мамы всё это могло проходить очень незаметно, в лёгкой форме. Поэтому влияние вируса на плод всегда очень тревожно касалось даже без новой коронавирусной инфекции», — сообщила Зеленина.

По ее словам, необходимо будет дождаться результатов патологоанатомического исследования. Это позволит определить, что стало непосредственной причиной гибели.


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