Кузбассовца сбил поезд во время утренней пробежки

Два человека получили травмы на железной дороге за сутки в регионе.

В Кемерове транспортные полицейские получили сигнал из больницы о том, что к ним доставлен 43-летний мужчина с травмами, полученными на железной дороге.

«Сотрудники полиции предварительно установили, что пострадавший кемерочанин регулярно занимается спортом недалеко от железной дороги в Заводском районе города. Днём во время очередной пробежки его и сбил поезд — при этом точное время и место происшествия мужчина назвать не смог», - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время транспортные полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, а также разыскивают возможных очевидцев происшествия, — рассказали в УТ МВД России по СФО.

Еще один инцидент произошел в этот же день в Березовском. Около 21:50 полицейским поступил сигнал о происшествии на станции Забойщик.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение и почти смог остановиться перед пешеходом, переходившим пути в неположенном месте. Пострадавший получил небольшой толчок, отказался от помощи и скрылся с места происшествия. По словам машиниста, от мужчины исходил запах алкоголя», - рассказали в ведомстве.

В настоящее время полиция разыскивает беглеца — ему грозит административная ответственность.