В Шерегеше спасатели искали пятерых пропавших сноубордистов

Они пропали вечером 25 ноября.

Вечером 25 ноября в Шерегеше пропали пять сноубордистов. Сигнал об исчезновении сноубордистов поступил в 17:30 с горы Зелёная.

На поиски пропавших отправились спасатели на снегоходе.

«В 21:00 туристов вернули к гостинице», - сообщили в администрации Таштагольского района.

Сотрудники МЧС напоминают, что катание на лыжах и сноуборде требует осторожности. Чтобы отдых был безопасным, нужно соблюдать правила поведения на горнолыжных склонах. Желательно иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), которые помогут сориентироваться в малознакомой местности.

В случае возникновения экстремальной ситуации необходимо сообщить об этом по телефону 101.