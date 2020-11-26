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В Шерегеше спасатели искали пятерых пропавших сноубордистов

26 ноября 2020 в 16:40

Они пропали вечером 25 ноября.

Вечером 25 ноября в Шерегеше пропали пять сноубордистов. Сигнал об исчезновении сноубордистов поступил в 17:30 с горы Зелёная.

На поиски пропавших отправились спасатели на снегоходе.

«В 21:00 туристов вернули к гостинице», - сообщили в администрации Таштагольского района.

Сотрудники МЧС напоминают, что катание на лыжах и сноуборде требует осторожности. Чтобы отдых был безопасным, нужно соблюдать правила поведения на горнолыжных склонах. Желательно иметь при себе навигационные устройства (GPS-навигаторы, коммуникаторы), которые помогут сориентироваться в малознакомой местности.

В случае возникновения экстремальной ситуации необходимо сообщить об этом по телефону 101.


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