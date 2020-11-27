ДТП с автобусом на кузбасской трассе: погибла 55-летняя женщина

Авария произошла на подъезде к пгт Тяжинский.

Смертельное ДТП произошло накануне на подъезде к пгт Тяжинский. Около 12:15 на 507-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись ПАЗ и иномарка.

«Предварительно установлено, что водитель ПАЗа при проезде регулируемого перекрёстка не предоставил преимущество автомобилю Honda Logo. В результате ДТП пассажирка автомобиля Honda, женщина 55 лет, скончалась, ещё одна пассажирка, женщина 58 лет, получила травмы, по характеру которых ей назначено амбулаторное лечение. Водитель автомобиля, мужчина 60 лет, не пострадал», - рассказали в ГИБДД.

В ПАЗе пассажиров не было. При этом у 34-летнего водителя в медицинской организации было подтверждено состояние алкогольного опьянения, — рассказали A42.RU в ГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожного происшествия.

Фото: vk.com/inc_kuzbass